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Spor

Alexander Isak, Newcastle United ile yol ayrımında

Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen Alexander Isak ayrılmak istediğini kulübe iletti. İsveçli golcü uygun şartların oluşması halinde Liverpool'un yolunu tutabilir.

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
Alexander Isak, Newcastle United ile yol ayrımında
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Yaz transfer döneminde ismi gündeme en çok gelen isimlerinden birisi olan Alexander Isak, kararını verdi.

Daily Mail'in haberine göre; Alexander Isak, bu yaz takımdan ayrılmayı düşündüğünü Newcastle United'a iletti.

İsveçli golcü, Newcastle'a yaz transferi için seçeneklerini değerlendirmek istediğini söyledi.

LIVERPOOL YAKIN TAKİPTE!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hugo Ekitike transferini açıklamasına rağmen Isak'a olan ilgisini kaybetmeyen Liverpool, Newcastle'nin ayrılığa onay vermesi ve Luis Diaz'ın satılması durumunda İsveçli golcü için teklif yapacak.

Liverpool veya herhangi bir kulüpten 172 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi durumunda, transfer hareketlilik kazanabilir.

Newcastle formasıyla 109 resmi maça çıkan Isak, 62 gol ve 11 asist ile takımına katkı sağladı.

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