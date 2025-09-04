Alexander Isak'tan dikkat çeken karar

Liverpool'un yeni transferi Alexander Isak, Newcastle'dan rekor bir transferle ayrıldıktan sonra sürpriz bir karar aldı.

Isak, transferin son gününde Liverpool'a 125 milyon sterlin (144,5 milyon avro/169,3 milyon dolar) tutarında İngiliz transfer rekoru kırarak transfer olduktan sonra İsveç milli takımına katıldı. Forvet, St James' Park'tan ayrılmak için greve gitti ve bu süreçte Newcastle taraftarlarını kızdırdı, ancak sonunda istediğini elde etti ve Anfield'a transferini tamamladı.

Forvet, Newcastle'dan ayrıldıktan sonra bir teşekkür mesajı göndermeyi başardı, ancak bu, taraftarların bir süre için forvetten duyacakları son mesaj olabilir. Footboll Skanalen'e göre, Liverpool'un yeni transferi, İsveç milli takımında bulunduğu süre boyunca tüm medya görevlerini reddetmeyi seçti ve sadece futboluna konsantre olmak istiyor.