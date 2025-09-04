İSTANBUL 30°C / 22°C
Spor

Alexander Isak'tan dikkat çeken karar

Newcastle'dan rekor bedelle Liverpool'a transfer olan Alexander Isak sürpriz bir karar aldı. İsveçli futbolcu milli takım kampı boyunca tüm medya görevlerini reddetti.

HABER MERKEZİ4 Eylül 2025 Perşembe 09:06
Alexander Isak'tan dikkat çeken karar


Liverpool'un yeni transferi Alexander Isak, Newcastle'dan rekor bir transferle ayrıldıktan sonra sürpriz bir karar aldı.

Isak, transferin son gününde Liverpool'a 125 milyon sterlin (144,5 milyon avro/169,3 milyon dolar) tutarında İngiliz transfer rekoru kırarak transfer olduktan sonra İsveç milli takımına katıldı. Forvet, St James' Park'tan ayrılmak için greve gitti ve bu süreçte Newcastle taraftarlarını kızdırdı, ancak sonunda istediğini elde etti ve Anfield'a transferini tamamladı.

Forvet, Newcastle'dan ayrıldıktan sonra bir teşekkür mesajı göndermeyi başardı, ancak bu, taraftarların bir süre için forvetten duyacakları son mesaj olabilir. Footboll Skanalen'e göre, Liverpool'un yeni transferi, İsveç milli takımında bulunduğu süre boyunca tüm medya görevlerini reddetmeyi seçti ve sadece futboluna konsantre olmak istiyor.

