Atletico Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, son iki haftada adeta kendini buldu.

İspanyol ekibindeki ilk aylarında performansı nedeniyle eleştirilen Sörloth, son iki haftada 1-0 kazanılan Getafe ve 2-1 kazanılan Barcelona maçlarında takımına 3 puanı getiren golleri attı. Atletico Madrid, Sörloth'un bu golleriyle La Liga'da zirveyi ele geçirdi.

Atletico Madrid'de bu sezon toplamda 25 maçta sahaya çıkan Norveçli futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Atletico Madrid'in yaz transfer döneminde 32 milyon euro bedelle Villarreal'den kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcunun Atletico ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.