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Spor

Alexander Sörloth, Atletico Madrid'de kendini buldu

Sezon başındaki performansıyla eleştirilerin odağı olan Alexander Sörloth son iki haftada attığı gollerle takımının zirveye yerleşmesinden önemli rol oynadı.

22 Aralık 2024 Pazar 14:33 - Güncelleme:
Alexander Sörloth, Atletico Madrid'de kendini buldu
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Atletico Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, son iki haftada adeta kendini buldu.

İspanyol ekibindeki ilk aylarında performansı nedeniyle eleştirilen Sörloth, son iki haftada 1-0 kazanılan Getafe ve 2-1 kazanılan Barcelona maçlarında takımına 3 puanı getiren golleri attı. Atletico Madrid, Sörloth'un bu golleriyle La Liga'da zirveyi ele geçirdi.

Atletico Madrid'de bu sezon toplamda 25 maçta sahaya çıkan Norveçli futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Atletico Madrid'in yaz transfer döneminde 32 milyon euro bedelle Villarreal'den kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcunun Atletico ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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