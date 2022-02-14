Alexander Sörloth bombası! Yeniden Süper Lig'e...

14 Şubat 2022 Pazartesi 22:25 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 22:25

Geçmişte Türkiye'de Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth'u Beşiktaş'ın istediği iddia edildi. Sezon sonu Michy Batshuayi'nin ayrılacağı Beşiktaş'ta golcü arayışının başladığı ve İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'da forma giyen Alexander Sörloth için devreye girdiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ, ALEXANDER SORLOTH İÇİN DEVREYE GİRDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth için bonservisini elinde bulunduran Almanya Bundesliga takımı Leipzig ile temas kurdu. Menajeri ile ön görüşme yapılan Sörloth'un satışına Leipzig'in de sıcak baktığı belirtildi. Ancak Leipzig, Sörloth'u kiralamak istemiyor ve siyah-beyazlılar golcü oyuncunun transferini satın alma opsiyonuyla kiralayarak sonuçlandırmak istiyor.

ALEXANDER SORLOTH'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'da forma giyen Alexander Sörloth, bu sezon 27 maçta forma giyerken 5 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. 26 yaşındaki Norveçli golcü, Trabzonspor'da forma giydiği 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de 24 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.