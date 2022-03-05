Alexander Sörloth efsanesi Süper Lig'e dönüyor! Teklif belli oldu

5 Mart 2022 Cumartesi 03:21 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 03:21

Beşiktaş yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Süper Lig'in eski gol krallarından Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar Norveçli oyuncuya kiralık olarak teklifte bulunacak. Almanya basının aktardığı haberde Alexander Sörloth'u Beşiktaş kiralamak istiyor.

ALEXANDER SÖRLOTH SÜPER LİG YOLCUSU

Norveçli golcü Süper Lig'de Trabzonspor forması giyerken 24 golle gol kralı olmuştu. Beşiktaş yeni sezon için Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor. Siyah beyazlılar oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

SOCİEDAD 31 MAÇTA 5 GOL

Alexander Sörloth şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla Real Sociedad'da beklentileri karşılayamadı. Norveçli forvet üç kulvarda 31 karşılaşmaya çıkarken sadece 5 gol attı. La Liga'da 20 maçta 1 gol kaydeden deneyimli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi ve İspanya Kral Kupası'nda ikişer kez rakip fileleri havalandırdı.