Alexander Sörloth: Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri inanılmazdı

Bir dönem Trabzonspor formasını giyen Alexander Sörloth, İspanya ekibi Villarreal'de attığı gollerle La Liga'ya damga vurmaya devam ediyor.

Norveç, Danimarka, Hollanda, İngiltere, Almanya, Belçika, Türkiye ve İspanya'da boy gösteren 27 yaşındaki forvet, önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyeri boyunca 10 takımın formasını giyen Sörloth, "Hentbol ve sürat pateni yaptım. Ama sonra futbola aşık oldum. Seçim yapmak kolaydı çünkü futbol benim en iyi olduğum şeydi" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞM DERBİLERİ İNANILMAZDI"

Türkiye'deki Trabzonspor kariyerine ayrı bir parantez açan Sörloth, "Yaşadığım en çılgın deneyimdi ve o maçları özlüyorum. Almanya, İngiltere, İspanya, Belçika ve Danimarka'da oynadım. Ama Türkiye ile hiçbiri kıyaslanamaz. Neredeyse bir savaş bölgesine girmek gibiydi. Ayrıca tüm kulvarlarda attığım 33 golle en iyi sezonunu geçirdim. Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri inanılmazdı ve tüm önemli maçlarda gol attım, sonunda kupayı kazandık" dedi.