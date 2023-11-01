İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3319
  • EURO
    29,9296
  • ALTIN
    1808.91
  • BIST100
    7528.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alexander Sörloth: Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri inanılmazdı
Spor

Alexander Sörloth: Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri inanılmazdı

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymiş olan Alexander Sörloth yaptığı bir röportajda 'Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri inanılmazdı ve tüm önemli maçlarda gol attım, sonunda kupayı kazandık' ifadelerini kullandı.

Akşam1 Kasım 2023 Çarşamba 14:25 - Güncelleme:
Alexander Sörloth: Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri inanılmazdı
ABONE OL

Bir dönem Trabzonspor formasını giyen Alexander Sörloth, İspanya ekibi Villarreal'de attığı gollerle La Liga'ya damga vurmaya devam ediyor.

Norveç, Danimarka, Hollanda, İngiltere, Almanya, Belçika, Türkiye ve İspanya'da boy gösteren 27 yaşındaki forvet, önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyeri boyunca 10 takımın formasını giyen Sörloth, "Hentbol ve sürat pateni yaptım. Ama sonra futbola aşık oldum. Seçim yapmak kolaydı çünkü futbol benim en iyi olduğum şeydi" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞM DERBİLERİ İNANILMAZDI"

Türkiye'deki Trabzonspor kariyerine ayrı bir parantez açan Sörloth, "Yaşadığım en çılgın deneyimdi ve o maçları özlüyorum. Almanya, İngiltere, İspanya, Belçika ve Danimarka'da oynadım. Ama Türkiye ile hiçbiri kıyaslanamaz. Neredeyse bir savaş bölgesine girmek gibiydi. Ayrıca tüm kulvarlarda attığım 33 golle en iyi sezonunu geçirdim. Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri inanılmazdı ve tüm önemli maçlarda gol attım, sonunda kupayı kazandık" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.