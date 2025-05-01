Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, İspanyol basınından Radio Marca'ya açıklamalarda bulundu.

Atletico Madrid'deki ilk aylarının zorlu geçtiğini itiraf eden Norveçli golcü, "Sezonun ilk ayları zordu çünkü gol atamıyordum ama ekim ayından bu yana çok iyi oynuyorum." dedi.

"ŞİMDİ DAHA RAHATIM"

Diego Simeone'nin daha çok hamle oyuncusu olarak kullandığı ve son dönemde ilk 11'de oynamaya başlayan Sörloth, bu durumla ilgili, "Birçok kez yedek kulübesinden oyuna girdim ama goller attım. Şimdi ilk 11'deyim. Burada alıştığımdan farklı bir sistem ve farklı takım arkadaşları var. Zaman geçti ve artık takımda daha rahatım. Gollerle güven kazanırsınız ve şimdi çok daha rahatım." sözlerini sarf etti.

Madrid'de yaşamaktan mutlu olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "Madrid, İspanya'da en sevdiğim şehir ve burada yaşamaktan mutluyum. Atletico Madrid için oynamak bir zevk." sözlerini kullandı.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Geleceğiyle ilgili konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Atletico Madrid'de uzun yıllar kalmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Atletico Madrid'de bu sezon 45 maçta süre bulan Sörloth, 17 gol attı ve 2 asist yaptı.