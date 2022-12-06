Alexander Sörloth geliyor! Yılın transferi: Havalimanı dolup taşacak

Geçtiğimiz yaz adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Joao Pedro'nun sakatlığının ardından golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler için Alexander Sörloth ismi yeniden gündemde.

FENERBAHÇE GOLCÜ ARIYOR

Yaz transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Joao Pedro'dan verim alamayan Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Jorge Jesus'un İtalyalı golcünün 3-4 ay sahalardan uzak kalabileceğini açıklamasının ardından gözler golcü transferine çevrildi.

GÜNDEM YENİDEN ALEXANDER SORLOTH

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz da gündeme gelen Alexander Sörloth'u gündemine aldığı iddia edildi. Almanya basınında yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin Norveçli golcüye olan ilgisi hala devam ediyor. Fenerbahçe, ara transfer döneminde Sorloth için hamle yapabilir.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLMUŞTU

Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla 24 gol atarak ligde gol kralı olmuştu.

ALEXANDER SORLOTH'UN BU SEZONKİ KARNESİ

Alexander Sörloth, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad'da şu ana kadar 16 resmi maça çıktı ve toplam 1151 dakika süre aldı. Norveçli golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.