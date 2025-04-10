Alexander Sörloth, geçen sezon Villarreal formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından yaz transfer döneminde 32 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu. Başkent ekibinde ilk 11'de süre bulmakta zorlanan başarılı santrfora Süper Lig devi talip oldu. Alexander Sörtloh için rota yeniden Türkiye olacak.

ALEXANDER SÖRLOTH ASLAN'IN RADARINDA

Bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemeye en yakın takım olan Galatasaray gelecek yılın transfer çalışmaları için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, golcü transferi için ibreyi Alexander Sörloth ismine çevirdi. Victor Osimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılışını ve Mauro Icardi'nin yaşadığı ciddi sakatlığı hesaba katan Galatasaray, Alexander Sörtloh ile golcü sorununu çözmenin hesaplarını yapıyor.

ATLETICO MADRİD AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İspanyol basınında yer alan haberlerde; Atletico Madrid cephesinin Alexander Sörloth için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı aktarıldı. Başkent ekibinin Liverpool forması giyen Darwin Nunez ile ilgilendiği ve transferin gerçekleşmesi durumunda Alexander Sörloth ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

42 MAÇTA 17 GOL KATKISI

Bu sezon Atletico Madrid'de "yedek golcü" görevini üstlenen Alexander Sörloth forma giydiği 42 karşılaşmada 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi