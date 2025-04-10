İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2025 Perşembe / 12 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9257
  • EURO
    42,7037
  • ALTIN
    3867.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alexander Sörloth “Geliyorum” dedi! Süper Lig'de yılın transferi
Spor

Alexander Sörloth “Geliyorum” dedi! Süper Lig'de yılın transferi

Alexander Sörloth, Trabzonspor'un ardından kariyerindeki ikinci Süper Lig deneyimini yaşamaya hazırlanıyor. Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan Norveçli golcünün yeni adresi belli oldu. Alexander Sörloth gelişmesinin ayrıntıları haberimizde…

Haber Merkezi10 Nisan 2025 Perşembe 20:55 - Güncelleme:
Alexander Sörloth “Geliyorum” dedi! Süper Lig'de yılın transferi
ABONE OL

Alexander Sörloth, geçen sezon Villarreal formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından yaz transfer döneminde 32 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu. Başkent ekibinde ilk 11'de süre bulmakta zorlanan başarılı santrfora Süper Lig devi talip oldu. Alexander Sörtloh için rota yeniden Türkiye olacak.

ALEXANDER SÖRLOTH ASLAN'IN RADARINDA

Bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemeye en yakın takım olan Galatasaray gelecek yılın transfer çalışmaları için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, golcü transferi için ibreyi Alexander Sörloth ismine çevirdi. Victor Osimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılışını ve Mauro Icardi'nin yaşadığı ciddi sakatlığı hesaba katan Galatasaray, Alexander Sörtloh ile golcü sorununu çözmenin hesaplarını yapıyor.

ATLETICO MADRİD AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İspanyol basınında yer alan haberlerde; Atletico Madrid cephesinin Alexander Sörloth için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı aktarıldı. Başkent ekibinin Liverpool forması giyen Darwin Nunez ile ilgilendiği ve transferin gerçekleşmesi durumunda Alexander Sörloth ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

42 MAÇTA 17 GOL KATKISI

Bu sezon Atletico Madrid'de "yedek golcü" görevini üstlenen Alexander Sörloth forma giydiği 42 karşılaşmada 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.