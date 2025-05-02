Sezon başında Villarreal'den Atletico Madrid'e transfer olan Alexander Sörloth, burda da başarılı grafiğini sürdürdü. Yıldız oyuncu, La Liga'da 11 kez ağları havalandırdı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Norveçli santrfor ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

ALEXANDER SORLOTH İÇİN MANCHESTER UNITED DEVREDE

İspanyol basının iddiasına göre; İngiliz devi Manchester United yıldız golcü için harekete geçti. Sörloth'un ise bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Atletico Madrid'in de bu transfer için 50 milyon euro bedel istediği gelen bilgiler arasında. Madrid ekibi golcü futbolcuyu yaz transfer döneminde 32 milyon euro bedelle transfer etmişti.

19 GOLE KATKI YAPTI

Daha önce Trabzonspor forması da giyen Sörloth, geçen yıl kariyer sezonlarından birisini daha yaşadı. Villareal ile çıktığı 41 maçta 26 gol, 6 asistlik katkı sağlayan Norveçli yıldız, La Liga gol krallığında ikinci olmuştu. Golcü oyuncu bu sezon ise Atletico Madrid ile çıktığı 45 maçta 17 gol 2 asist ile oynadı.