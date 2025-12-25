Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'den beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, ara transferde golcü takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Tedesco'nun da onayıyla Atletico Madrid forması giyen eski Trabzonsporlu golcü Alexander Sörloth için çalışmalarına başlamıştı. İspanyol basınından Fichajes, transferin bitme noktasına geldiğini belirterek yaptığı haberde şu ifadeleri kullandı: "Alexander Sörloth'un Atlético Madrid'den ayrılığı ve Fenerbahçe'ye transferi önemli ölçüde ilerlemiş durumda. Norveçli golcü, Atlético Madrid kariyerinde kritik bir dönemeçten geçiyor.

HAVA TOPLARINDA ÇOK ETKİLİ

Kış transfer dönemi yaklaşırken, Kırmızı-Beyazlılar tatmin edici bir teklif gelmesi hâlinde oyuncunun ayrılığına açık. Fenerbahçe, Sörloth'a ciddi bir ilgi gösteriyor ve ocak ayında transferi bitirmek için önemli bir ekonomik hamle yapmaya hazır. İstanbul ekibi; güçlü, uluslararası tecrübeye sahip ve gol katkısı verebilecek bir santrfor arıyor. Sörloth'un fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve üst düzey liglerdeki geçmişi onu öncelikli hedef hâline getiriyor. Fenerbahçe, Norveçli forvet için 25 ila 30 milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödemeye hazır.

BEKLENEN ETKİYİ YARATAMADI

Bu rakam, Atlético Madrid'in yaptığı yatırımın büyük bölümünü geri kazanmasını ve aynı zamanda maaş bütçesinde rahatlamayı sağlayabilir. Sportif proje de oyuncu açısından cazip. Fenerbahçe hem yerel şampiyonluk mücadelesi veriyor hem de Avrupa'da boy gösteriyor. En önemlisi, Sörloth'a hücum hattının ana referansı olma rolünü sunuyor. Metropolitano'da tam anlamıyla üstlenemediği bu rol, transfer kararında belirleyici olabilir. Sörloth'un A.Madrid dönemi istikrarsızlıkla geçti. Zaman zaman potansiyelini gösterse de süreklilik sağlayamadı ve özellikle bu sezon beklenen etkiyi yaratamadı."