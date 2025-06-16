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Spor

Alexander Sörloth için kritik gelişme! Geleceği için kararını verdi

Atletico Madrid ile başarılı bir sezon geçiren Alexander Sörloth geleceği için kararını verdi. Golcü oyuncu, Diego Simeone'nin adaletsiz davrandığını düşündüğü için takımdan ayrılmak istiyor.

Haber Merkezi16 Haziran 2025 Pazartesi 18:51 - Güncelleme:
Alexander Sörloth için kritik gelişme! Geleceği için kararını verdi
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Attığı gollere rağmen Atletico Madrid'de düzenli olarak formayı giyemeyen Alexander Sörloth hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; teknik direktör Diego Simeone'nin adaletsiz davrandığını düşünen golcü yıldız, büyük bir rahatsızlık duyuyor.

GEMİLERİ YAKTI

Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması giyen Norveçli santrfor, bu durumun düzelmediği takdirde takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Ayrıca Bundesliga, Serie A ve Premiler League'den üst düzey takımların 1.95 boyundaki forvet oyuncusunu yakından takip ettiği aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda çıktığı 51 maçta yalnızca 2165 dakika süre bulabilen Sörloth, 24 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek her 90 dakikada 1 gol katkısı sağladı.

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