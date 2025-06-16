Attığı gollere rağmen Atletico Madrid'de düzenli olarak formayı giyemeyen Alexander Sörloth hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; teknik direktör Diego Simeone'nin adaletsiz davrandığını düşünen golcü yıldız, büyük bir rahatsızlık duyuyor.

GEMİLERİ YAKTI

Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması giyen Norveçli santrfor, bu durumun düzelmediği takdirde takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Ayrıca Bundesliga, Serie A ve Premiler League'den üst düzey takımların 1.95 boyundaki forvet oyuncusunu yakından takip ettiği aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda çıktığı 51 maçta yalnızca 2165 dakika süre bulabilen Sörloth, 24 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek her 90 dakikada 1 gol katkısı sağladı.