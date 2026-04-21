Atletico Madrid forması giyen ve uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Alexander Sörloth için talipler artıyor.

MILAN DEVREDE

Norveçli golcü futbolcu için İtalya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan, Sörloth ile ilgileniyor.

DEVLER LİGİ ETKENİ

Milan, 30 yaşındaki futbolcu için şu anda hamle yapmayı düşünmüyor. İtalyan ekibinin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılımı, bu transfer için de belirleyici olacak.

BARCELONA'NIN LİSTESİNDE

İspanyol basını da geçtiğimiz günlerde Sörloth'un Barcelona'nın da transfer listesinde yer aldığını duyurmmuştu.

FENERBAHÇE HALA PEŞİNDE

Sörloth için geride bıraktığımız ara transfer döneminde girişimlerde bulunan Fenerbahçe, golcü futbolcuyu gündeminde tutmaya devam ediyor.

BU SEZONKİ SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid forması altında bu sezon 48 maçta süre bulan Sörloth, 17 gol attı ve 1 asist yaptı.

ATLETICO İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Sörloth'un, kulübü Atletico Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.