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Spor

Alexander Sörloth, İspanya'da açtı ağzını yumdu gözünü! ''Türkiye'de...''

Alexander Sörloth'un adı Fenerbahçe ile anılmış ancak Real Sociedad'a imzayı atmıştı. Süper Lig'e gelmek istemeyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un Türkiye hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi4 Eylül 2022 Pazar 20:08 - Güncelleme:
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Bu yaz adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth, Süper Lig'e geri dönmek istememişti. İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'a giden Alexander Sörloth'un Türkiye hakkında dedikleri yeniden gündeme geldi.

ALEXANDER SORLOTH, TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMEMİŞTİ

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile gündeme gelen Alexander Sörloth, Türkiye'ye geri dönmek istemeyerek sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakmamıştı. Norveçli golcü, yaz transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak Real Sociedad'a gitti.

ALEXANDER SORLOTH'UN TÜRKİYE YORUMU YENİDEN GÜNDEM OLDU

Süper Lig'e geri dönmeye sıcak bakmayan ve Türkiye'deki futbolu küçümseyen Alexander Sörloth'un ülkemiz hakkındaki geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

"TÜRKİYE'DE HİÇ YORULMUYORDUM"

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de geçirdiği günler hakkında açıklamalarda bulunan Alexander Sörloth, Trabzonspor'da geçirdiği sezonda hiç yorulmadığını belirtirken, "Maçlardan önce kız arkadaşım ve babamla konuştuğumda "Yine 2-3 gol atarım herhalde" diyordum." ifadelerini kullanmıştı.

Star Gazetesi

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