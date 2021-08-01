Alexander Sörloth kariyer kararını verdi! Trabzonspor ve Fenerbahçe...

1 Ağustos 2021 Pazar 23:28 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 23:28

Transfer döneminin gözde isimlerinden Alexander Sörloth, yolunu tekrardan Süper Lig'e çevirme konusunda son kararını verdi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği; hatta bordo-mavililerin Türkiye'deki haklarını elinde bulundurduğu Norveçli gol kralının, Süper Lig'e dönmeme kararı aldığı öğrenildi.

Trabzonsporlu eski yıldızın kariyer planlarında Türkiye bulunmazken; yoluna nerede devam edeceği ise merak konusu oldu.

Alman ekibinde geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen Norveçli golcü, Bundesliga'da 29 maçta 5 gol atabildi.