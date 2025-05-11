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Spor

Alexander Sorloth rekor kırdı! Atletico Madrid evinde rahat kazandı

La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 4-0 kazandı. Karşılaşmada Atletico Madrid'in gollerini 7, 10, 11 ve 30. dakikada Alexander Sorloth kaydetti.

Haber Merkezi11 Mayıs 2025 Pazar 00:37 - Güncelleme:
Alexander Sorloth rekor kırdı! Atletico Madrid evinde rahat kazandı
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La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.

Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 4-0 kazandı.

Karşılaşmada Atletico Madrid'in gollerini 7, 10, 11 ve 30. dakikada Alexander Sorloth kaydetti.

SÖRLOTH REKOR KIRDI

Sörloth, 3 dakika 57 saniyede yaptığı hat-trick'le La Liga tarihinin en hızlı hat-trick'ini gerçekleştirdi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 70 puan ile 3. sırada konumlandı. Real Sociedad ise 43 puanla 12. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, Osasuna'nın konuğu olacak. Real Sociedad, Celta Vigo'yu konuk edecek.

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