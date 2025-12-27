Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'den beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, devre arasında golcü takviyesi yapmak için Alexander Sörloth'u gündemine aldı.

Norveçli golcü ile uzun zaman önce temas kurarak anlaşma sağlayan SarıLacivertliler, Atletico Madrid ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Kanarya'nın 30 milyon euroyu gözden çıkarttığı fakat İspanyol devinin 35 milyon euroda ısrarcı olduğu iddia edildi. Öte yandan İspanyol basını, Liverpool'un Sörloth için devreye girdiğini ve transferdeki dengelerin değişebileceğini yazdı.

KİRALIK OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Radio Marca'da yer alan haberde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: "Alexander Isak'ın yaşadığı sakatlığın ardından Liverpool, Atlético Madrid forması giyen 30 yaşındaki Norveçli santrfor Alexander Sörloth'u hücum hattı için kısa vadeli bir seçenek olarak değerlendirdi. İspanyol kulübü oyuncu için 30 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep ediyor. Sörloth başlangıçta Liverpool tarafından kiralık bir seçenek olarak düşünülse de, kulüp aceleci bir satın almadan kaçınmak istiyordu. Ancak olası bir anlaşmanın kalıcı transfer şeklinde olması daha muhtemeldi ve bu durum Liverpool'un kısa vadeli planlarıyla örtüşmedi.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Norveç Milli Takımı'nda 68 maça çıkan ve 26 gol atan Sörloth, Ağustos 2024'te Villarreal'den yaklaşık 32 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 3 asist yaptı. Forvetle Fenerbahçe ve Newcastle United da ilgileniyor." Transfermarkt verilerine göre ise Norveçli golcünün piyasa değeri şu anda 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Daha önce ülkemizde Trabzonspor forması giyen Sörloth, bordo-mavili formayla 49 maça çıktı ve 33 gol, 11 asistle dikkat çekti. 30 yaşındaki forvetin milli forma ile 68 maçta 26 golü var.