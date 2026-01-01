Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth transferinde Juventus ile karşı karşıya gelebilir.

VLAHOVIC YERİNE TRANSFER

Juventus, Dusan Vlahovic'in sakatlığının ardından ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmayı planlıyor. İtalyan ekibi, dönüşü mart ayını bulacak Vlahovic'in yerini ara transferle doldurmak istiyor.

LİSTEDE O DA VAR

İtalyan ekibinin listesindeki isimlerden birinin de Atletico Madrid'den Alexander Sörloth olduğu ortaya çıktı.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Atletico Madrid forması giyen Sörloth, Juventus Başkanı Damien Comolli'nin radarında yer alıyor.

30 MİLYON EURO

Atletico Madrid, Norveçli golcüsü için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Sörloth, uzun süredir Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 30 yaşındaki Sörloth, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.