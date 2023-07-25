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Spor

Alexander Sörloth, Villareal'de!

La Liga ekiplerinden Villareal, Alexander Sörloth'u kadrosuna kattığını duyurdu. İspanyol ekibi, Norveçli golcü Alexander Sörloth için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

25 Temmuz 2023 Salı 22:32 - Güncelleme:
Alexander Sörloth, Villareal'de!
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Bu sezon adı bir dönem Trabzonspor ile de anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.

Alexander Sörloth, İspanya La Liga takımlarından Villareal'e transfer oldu.

10 MİLYON EURO

Villareal, 27 yaşındaki Norveçli santrfor için RB Leipzig'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sözleşmesinin ne kadar süreceğine ve Alexander Sörloth'un ne kadar kazanacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'ta kiralık olarak geçiren ve 46 resmi maça çıkan Alexander Sörloth bu karşılaşmalarda 16 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

  • Villareal
  • Alexander Sörloth transferi
  • La Liga

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