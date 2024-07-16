İSTANBUL 32°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2024 Salı / 10 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0632
  • EURO
    36,0707
  • ALTIN
    2620.97
  • BIST100
    11139.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alexander Sörloth'a Premier Lig'den sürpriz talip!
Spor

Alexander Sörloth'a Premier Lig'den sürpriz talip!

Villarreal'da forma giyen Alexander Sörloth'a, Premier Lig ekiplerinden West Ham talip oldu.

16 Temmuz 2024 Salı 21:57 - Güncelleme:
Alexander Sörloth'a Premier Lig'den sürpriz talip!
ABONE OL

Villarreal forması giyen Alexander Sörloth'un talipleri her geçen gün artıyor.

Roma'nın ardından West Ham da Norveçli oyuncu için teklifini İspanyol ekibine sundu.

WEST HAM'IN TEKLİFİ

Relevo'da yer alan habere göre; West Ham, Alexander Sörloth için Villarreal'e 30 milyon euro teklif etti.

İNGİLİZ EKİBİNE RET!

Habere göre; İspanyol ekibi West Ham'ın bu teklifini geri çevirdi ve 38 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrar etti. Kulüpler arası görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

28 yaşındaki golcü, kariyeri boyunca 370 maça çıktı ve 131 gol, 48 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.