27 Ocak 2021 Çarşamba 19:42 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 19:44

Leipzig'e sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA TAKTİK YOKTU"



Türk futbolu hakkında yorum yapan Sörloth, "Türkiye'de işim oynamak ve gol atmaktı. Sadece buydu. Çok fazla taktik yoktu. Almanya'da daha çok taktik var. Çünkü, Almanya'da rakipler çok daha iyi ve RB Leipzig'e karşı çok motiveler. Benim için çok büyük bir değişim oldu. 2 maçta 90 dakika oynatıp, 3 hafta aralıksız antrenman yaptıktan sonra çok daha iyi bir Sörloth var diyebilirim" dedi.

"BUNDESLİGA VE PREMİER LİG AYNI"



Süper Lig ve Bundesliga arasındaki farkları da değerlendiren Norveçli golcü, "Bundesliga ve Premier Lig'de oyun seviyesi bence aynı. Çok hızlı ve tempolu bir oyun, yüksek fizik ve çok fazla taktik. Kümede kalmak için savaşan takımlar bile çok organize, savunmaları çok iyi. Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren takımlar genellikle sahalarına çekilir beklerdi. Gol atmak için bir boşluk bulurdum. Türkiye'de genelde bana bir stoper verirlerdi ve maç boyu onunla birebir oynardım. Sadece onu geçmem yeterli olurdu. Almanya'da ise Union veya Mainz'a karşı oynarken bile en az 3 savunmacıyla baş etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"BUNU BEN TÜRKİYE'DE ÖĞRENDİM"



Basın çıkan haberleri çok umursamadığını vurgulayan Sörloth, "Basında, hakkımda çıkan haberleri okumam. Bunu ben Türkiye'de öğrendim. Çünkü Türkiye'de gol atınca kral, gol atamayınca yetersiz oluyorsunuz. Bunu saygısızlık olarak görmeyin, değil. Kendim için daha iyi çünkü" şeklinde konuştu.