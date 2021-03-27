Alexander Sörloth'tan Türkiye maçı itirafı!

27 Mart 2021 Cumartesi 23:49 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 23:49

"Artık kalan maçlarımızın hepsini kazanmalıyız. Bunu yapabiliriz, ihtimali var." diyerek söze başlayan Sörloth, maçı şöyle yorumladı:

"Ceza alanı etrafındaydık ancak ceza alanı içinde keskin değildik. Son dönemde çok gol attık, bu alışık olmadığımız bir durum. Aynı zamanda geride de daha sağlam durmalıyız. Bunlar bizim düzeltmemiz gereken şeyler, salı günü yeni bir maçımız var."

Maçta pozisyon bulduğunu da belirten Sörloth, "Direkten dönen bir şutum var, küçük farklarla gol atamadık, santimetrelerden bahsediyoruz. Bu küçük farklar, savaşların sonucunu belli eden farklar oluyor." ifadelerini kullandı.