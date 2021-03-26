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  • Alexander Sörloth'tan Türkiye ve Uğurcan Çakır itirafı!
Spor

Alexander Sörloth'tan Türkiye ve Uğurcan Çakır itirafı!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın İspanya'da Norveç ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Milli maç öncesi Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth açıklamalarda bulundu. Sörloth, Uğurcan Çakır ve Türkiye hakkında itiraflarda bulundu.

26 Mart 2021 Cuma 22:29 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 22:36
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Geçen sezon Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkatleri çeken ve 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Norveç - Türkiye maçıyla birlikte eski takım arkadaşı Uğurcan Çakır ile karşı karşıya gelecek.

Norveç'in Cebelitarık ile oynadığı maçta gol atan Sörloth, Türkiye maçı öncesi yaptığı yaptığı açıklamada Türkiye Milli Takımı ve Uğurcan Çakır ile ilgili konuştu.

"FANTASTİK İŞLER YAPABİLİRLER"

Milli Takımımızla ilgili konuşan Sörloth; "Türkiye'den birkaç oyuncuyu yakından tanıyorum. Yetenekli futbolcuları var. Günlerinde oldukları zaman fantastik işler yapabilirler. Bizim amacımız onları alışkın oldukları oyunun dışında tutmak olmalı. Türkiye kalecisi Uğurcan'ı Trabzonspor'dan iyi tanıyorum. Çok iyi bir kaleci. Hollanda maçındaki kurtarışlarıyla bunu herkese gösterdi. Böyle bir maçta karşı karşıya geliyor olmamız keyif verici." sözlerini kullandı.

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