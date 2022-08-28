Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu

Transferde sıkça Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da geçiren Norveçli golcü 1 yıl daha İspanyol ekibine kiralandı. Kente gelen yıldız oyuncu sağlık kontrollerinden geçti. Real Sociedad'ın başarılı golcüyü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

1.5 MİLYON EURO

Bu transfer için İspanyol ekibinin Leipzig'e 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Öte yandan, Norveçli golcünün adı sık sık Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Geçen sezonu da kiralık olarak geçirdiği La Liga ekibinde Alexander Sörloth 44 maçta 8 gol kaydetmişti.