Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu!

Alvaro Morata'nın Milan'a transfer olmasından sonra santrafor arayışlarına giren Atletico Madrid Alexander Sörloth'u bitirdi.

İspanyol devi, tecrübeli golcüyü kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Atletico Madrid, Villarreal'e 28 yaşındaki golcü futbolcu için 30 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bir dönemler ülkemizde Trabzonspor'da forma giyen Norveçli golcü, La Liga devi Atletico Madrid için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı attı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Villarreal'de 41 maçta 26 gol, 6 asistlik mükemmel bir performans ortaya koyan Norveçli golcü, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.