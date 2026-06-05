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Spor

Alexander Zverev, Fransa'da final biletini aldı!

Alman tenisçi Alexander Zverev, kariyerinde ikinci kez Fransa Açık finaline yükseldi.

AA5 Haziran 2026 Cuma 21:13 - Güncelleme:
Alexander Zverev, Fransa'da final biletini aldı!
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Alman Alexander Zverev finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 13. gününde tek erkekler yarı finalinde, 2024 finalisti Zverev (2) ile Çek Jakub Mensik (26) karşılaştı.

Rakibini 7-5, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Alman tenisçi, turnuvada 2, grand slam kariyerinde ise 4. kez final biletini aldı.

Günün diğer yarı final maçının başlamasına 20 dakika kala İtalyan Matteo Arnaldi, hastalığı nedeniyle çekilince vatandaşı Flavio Cobolli (10) doğrudan finale çıktı.

Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Zverev ve Cobolli, ilk grand slam şampiyonluğu için korta çıkacak.

  • Alexander Zverev
  • Fransa Açık
  • tenisçi

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