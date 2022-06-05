Alexander Zverev'de yırtık tespit edildi

Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki Zverev, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kontrollere göre sağ ayak yan bağlarımda birkaç yırtık var gibi görünüyor. Detaylı tetkikler yaptırmak, en iyi ve en hızlı iyileşme yolunu belirlemek için pazartesi Almanya'ya gideceğim. Dünyanın dört bir yanından gelen destek mesajları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Roland Garros'da 13 şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal'a karşı oynadığı yarı finalin ilk setini 7-6 kaybeden Zverev, 2. sette skor 6-6'yken sağ ayak bileğini burkmasının ardından maça devam edememişti.