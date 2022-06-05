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Spor

Alexander Zverev'de yırtık tespit edildi

Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde sakatlanarak maçtan çekilmek zorunda kalan Alman tenisçi Alexander Zverev, sağ ayak yan bağlarında yırtık olduğunu açıkladı.

AA5 Haziran 2022 Pazar 10:56 - Güncelleme:
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Erkekler dünya sıralamasının 3. basamağındaki Zverev, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kontrollere göre sağ ayak yan bağlarımda birkaç yırtık var gibi görünüyor. Detaylı tetkikler yaptırmak, en iyi ve en hızlı iyileşme yolunu belirlemek için pazartesi Almanya'ya gideceğim. Dünyanın dört bir yanından gelen destek mesajları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Roland Garros'da 13 şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal'a karşı oynadığı yarı finalin ilk setini 7-6 kaybeden Zverev, 2. sette skor 6-6'yken sağ ayak bileğini burkmasının ardından maça devam edememişti.

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