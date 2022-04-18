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Spor

Alexandre Lacazette: Birçok kulüple görüşüyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Alexandre Lacazette, geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2022 Pazartesi 18:14 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 18:14
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Arsenal'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız forveti Alexandre Lacazette, takımdan ayrılma fikrini düşündüğünü itiraf etti.

Fransız basınına konuşan Lacazette, "Birçok kulüple görüşüyorum. Kendimi kısıtlamak istemiyorum, her ihtimale açığım." dedi.

Eski kulübü Lyon'a dönme ihtimali olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Lacazette, "Lyon ile hiçbir zaman bağımı koparmadım. Her yıl 2-3 kere kulübü ziyarete gidiyorum ve oradaki çalışanlarla hasret gideriyorum. Lyon benim boşta olduğumu öğrendiğinde görüşmek isteyecektir, onları geri çevirecek halim yok." ifadelerini kullandı.

Alexandre Lacazette, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.

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