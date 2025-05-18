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Spor

Alexandre Lacazette, Lyon'a veda etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen ve adı Beşiktaş ile gündeme gelen Alexander Lacazette'den açıklama geldi.

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2025 Pazar 16:42 - Güncelleme:
Alexandre Lacazette, Lyon'a veda etti
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Ligue 1'de sezonun son haftasında Angers'i 2-0 yenen Lyon'un iki golüne Alexandre Lacazette imza attı.

Fransız takımı bu galibiyetle ligi 6. sırada bitirerek Avrupa kupaları biletini alırken, 30 Haziran 2025 itibariyle Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan Lacazette ise kulübüne veda etti.

33 yaşındaki futbolcu maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bu sezon birlikte çalıştığım tüm oyunculara, bana çok fazla sevgi gösteren takım arkadaşlarıma, anneme, babama, aileme ve her zaman yanımda olan taraftarlara çok teşekkür ederim. Her zaman kalbimde olacak olan Lyon'a çok fazla mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.

Transferde adı Beşiktaş'la da anılan Alexandre Lacazette'in yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği de merak konusu oldu. Lacazette, bu konu hakkında sorulan bir soru üzerine ise "Birkaç hafta içinde geleceğimi öğreneceksin. Bana sunulan tüm seçenekleri göreceğim ve geleceğim için en iyi kararı vereceğim. Olympique Lyon'a saygısızlık etmemek, kafamı başka yere vermemek için önceden bir karar vermek istemedim. Sonuna kadar yüzde yüzümle burada olmak istedim. Bunu yaptım. Şimdi düşünmek için zamanım var." yanıtını verdi.

Bu sezon 42 resmi maça çıkan Fransız yıldız 19 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.

  • Alexandre Lacazette
  • Lyon
  • AYRILIK

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