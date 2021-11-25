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Spor

Alexandru Cicaldau: Bu maçı kazanmak için her şeyimizi vereceğiz

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında evinde Marsilya ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2021 Perşembe 20:20 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 20:20
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Marsilya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Son ana kadar mücadele edeceklerini söyleyen Cicaldau, "Çok önemli bir maçımız var. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Terimizin son damlasına kadar her şeyimizi vereceğiz bu maçı kazanmak için." ifadelerini kullandı.

Liderliği korumak istediklerini dile getiren Rumen futbolcu, "Kura çekiminden sonra rakipleri görünce zor bir grup olacağını biliyorduk. İlk sıradayız şu an. Kazanmak ve ilk sıradaki yerimizi korumak istiyoruz." dedi.

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