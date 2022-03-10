Alexandru Cicaldau için geliyorlar! Dünya devi Barcelona'da...

Ajansspor 10 Mart 2022 Perşembe 21:02 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 21:03

Galatasaray'da forma giyen Alexandru Cicaldau'ya Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Alexandru Cicaldau'yu izlemek için Atletico Madrid'in sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maça geleceği iddia edildi.

ATLETICO MADRID, ALEXANDRU CICALDAU İÇİN GELECEK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona'nın konuğu olacak.

Ajansspor'un haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in izleme ekibi direktörü ve sportif direktör Andrea Berta'nın yardımcısının Alexandru Cicaldau için maçı izlemeye gelecek.

ALEXANDRU CICALDAU'NUN PERFORMANSI

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz aylarında Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 31 maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Rumen oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.