İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2024 Salı / 5 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2739
  • EURO
    37,6278
  • ALTIN
    2878.5
  • BIST100
    9044.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alexandru Cicaldau için Rumen ekibinden açıklama
Spor

Alexandru Cicaldau için Rumen ekibinden açıklama

Rumen ekibi Craiova Teknik Direktörü Constantin Galca, Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau için açıklama yaptı.

8 Ekim 2024 Salı 17:05 - Güncelleme:
Alexandru Cicaldau için Rumen ekibinden açıklama
ABONE OL

Galatasaray'dan Craiova'ya transfer olan Alexandru Cicaldau için Rumen ekibinden açıklama geldi.

Craiova Teknik Direktörü Constantin Galca, transferinden bu yana hiç oynamayan Cicaldau'nun milli maç arası sonrası süre bulacağını söyledi.

52 yaşındaki teknik adam, "Kesinlikle oynayacak. Bize yardım etmesini istiyorum. Yüzde 100 olduklarında takıma katkı sağlayacak çok oyuncu var. Bu isimlerden bazıları sakatlıktan yeni çıktı, bazıları ise sorun yaşadığı için yedek kalan oyuncular. Ama takımda herkese yer var. Tüm oyuncularımız formda olsaydı daha farklı olabilirdik. Milli ara bizim için iyi oldu ama birçok oyuncu milli takıma gidiyor. Umarım hepsi sorunsuz bir şekilde geri döner." dedi.

SON RESMİ MAÇI EURO 2024'TE

Yeni takımında hiç süre bulamayan 27 yaşındaki Cicaldau, son resmi maçına temmuz ayında Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Hollanda mücadelesinde çıkmıştı.

  • Alexandru Cicaldau
  • açıklama
  • Craiova
  • Constantin Galca

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.