İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2023 Pazartesi / 12 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9341
  • EURO
    29,6965
  • ALTIN
    1707.11
  • BIST100
    7216.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alexandru Cicaldau, Tümosan Konyaspor'a kiralandı
Spor

Alexandru Cicaldau, Tümosan Konyaspor'a kiralandı

Galatasaray'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, Tümosan Konyaspor'a kiralandı.

TRT Spor31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:16 - Güncelleme:
Alexandru Cicaldau, Tümosan Konyaspor'a kiralandı
ABONE OL

Rumen oyuncu, 1 sezon boyunca yeşil-beyazlı takımın formasını giyecek. Cicaldau'nun maaşını Galatasaray ödeyecek.

Bu ücret, Abdülkerim Bardakcı'nın transferinden doğan alacaktan düşülecek. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ittihad Kalba takımında kiralık olarak geçirmişti. Rumen orta saha, Ittihad Kalba'da çıktığı 30 maçta 5 gol 7 asist kaydetti.

Galatasaray'ın, İstanbul'daki ilk etap çalışmalarına katılan Cicaldau; Avusturya kampı götürülmemişti. Rumen oyuncunun, Haziran 2026'ya kadar sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.