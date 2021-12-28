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Spor

Alexandru Cicaldau'ya büyük tepki! Maçtan çıkınca…

Alexandru Cicaldau, Galatasaray'ın evinde Denizlispor ile oynadığı maça damga vurdu. Sergilediği kötü performansla tepki çeken Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

star.com.tr28 Aralık 2021 Salı 22:55 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 22:55
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Denizlispor'u konuk eden Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, kötü performansıyla gündem oldu. Karşılaşmadaki etkisiz oyunuyla dikkat çeken Alexandru Cicaldau'ya sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı. İkinci yarının başında Cicaldau oyundan alınarak yerine Halil Dervişoğlu oyuna girdi.

ALEXANDRU CICALDAU, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Yaz aylarında Romanya Ligi ekiplerinden Universitatea Craiova'dan transfer edilen Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı formayla beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığına uğrattı. 24 yaşındaki Rumen oyuncu, 21 maçta 4 gol, 2 asist yapabildi.

ALEXANDRU CICALDAU, 6.5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Galatasaray, yaz transfer döneminde Alexandru Cicaldau'yu Romanya Ligi ekiplerinden Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 21 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Rumen oyuncu 21 maçın 20'sinde ilk 11'de forma şansı buldu.

Taraftarların Alexandru Cicaldau tepkileri:

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