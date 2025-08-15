İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8939
  • EURO
    47,8352
  • ALTIN
    4397.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alexandru Maxim: Bu takımın güzel şeyler başaracağına inanıyorum
Spor

Alexandru Maxim: Bu takımın güzel şeyler başaracağına inanıyorum

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da, takım kaptanı Alexandru Maxim açıklamalarda bulundu. Maxim, 'Özellikle lig başları çok zor olur. Bu takımın beraber güzel şeyler yapacağına inanıyorum.' dedi.

AA15 Ağustos 2025 Cuma 11:46 - Güncelleme:
Alexandru Maxim: Bu takımın güzel şeyler başaracağına inanıyorum
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin kaptanı Alexandru Maxim, TÜMOSAN Konyaspor'u yenip sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini söyledi.

Kaptan Maxim, AA muhabirine, ligin açılış maçında taraftarı önünde Galatasaray ile karşılaştıklarını ve bu maçtan yenilgiyle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Ligin ilk haftalarında alınacak galibiyetlerin takım motivasyonu açısından önemli olduğunu vurgulayan Rumen oyuncu, sezonun ilk haftalarının zorlu geçtiğini ifade etti.

Ligin ikinci haftasında, 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor maçına odaklandıklarını söyleyen Maxim, takım olarak yoğun tempoyla hazırlandıklarını dile getirdi ve şunları kaydetti:

"Benim her zaman öncelikli planım bugün iyi bir idman yapmak, fit olmak ve her zaman hazır olmak. Şu anda odaklandığımız şey sadece Konyaspor maçı. Bu maçı biz kazanmak istiyoruz, bu anlamda takımıma ve hocalarıma güveniyorum."

"LİG BAŞLARI ÇOK ZOR OLUR."

Maxim, takımda ekip ruhunu yakaladıklarını ve çok iyi futbolculara sahip olduklarını anlattı.

Koşan ve mücadele eden bir futbol oynamak istediklerini belirten Maxim, şunları söyledi:

"Takım olarak pozitif hissediyorum, takımımız çok karakterli bir futbolcu grubundan oluşuyor. Her maç zordur, kolay maç yok. Galibiyetler gelecektir, mantalitemiz tabii ki kazanmak. Özellikle lig başları çok zor olur. Bu takımın beraber güzel şeyler yapacağına inanıyorum."

Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden Maxim, "Tabii ki hedeflerimiz var, önümüzde Konya maçı var. Ligi nerede bitireceğimizi ve neler yapabileceğimizi lig sonunda göreceğiz. Önümüzdeki maça odaklanıp onu kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.