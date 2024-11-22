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Spor

Alex'den Galatasaray açıklaması! ''İçim çok rahat''

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Galatasaray ile ilgili sözlerinin ardından yeni bir açıklama yaptı.

22 Kasım 2024 Cuma 13:06 - Güncelleme:
Alex'den Galatasaray açıklaması! ''İçim çok rahat''
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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, canlı yayında Galatasaray ve Okan Buruk ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından yeni bir açıklama yaptı.

Alex, açıklamasında, "Maalesef tercüme iyi olmamış. Bu yüzden açıklama gereği hissettim. Kendi dilimde ne söylediğim de kayıtlı olduğu için benim içim çok rahat. Sadece Galatasaray'da değil diğer takımlarda yaptıkları da Türkiye'de biliniyor. Biraz önce Zico ve Fenerbahçe hakkında söylediğim gibi O da Galatasaraydaki çok kuvvetli yapının bir parçası. İyi ve kuvvetli oyuncuları var. Ülkedeki diğer takımların yakalamaya çalıştıkları bir takım. Bir süredir süregelen gerçekten iyi işler yaptı. Söylediklerimin doğru tercümesi bu şekilde. Üzgünüm ama kontrolüm dışında olan bir şey bu" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA NE DEMİŞTİ?

Alex'in canlı yayında Galatasaray ile ilgili sözlerinin tercümesi şu şekildeydi; "Okan Buruk'u ve Galatasaray'daki başarılarını takip ediyorum. Sadece oradaki değil, oradan önce çalıştığı takımlarda da kendisini takip ediyordum. Okan Hoca'nın iyi bir geçmişi, Galatasaray'ın da iyi bir tarihi var. Bütün ülke onların başarılarını destekliyor."

Fenerbahçeli taraftarlar, Alex'in canlı yayındaki sözleri sonrası Brezilyalı teknik adama tepki göstermişti.

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