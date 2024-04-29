Kariyerinin en formda sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin sol ayaklı yıldızı İrfan Can Kahveci, rakamları paramparça ediyor. Trendyol Süper Lig'de 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde şık bir plase golü atan başarılı hücumcu, son 5 maçın 4'ünde gol atma başarısı gösterdi. Sadece Fatih Karagümrük karşılaşmasını boş geçti. Sarı Kanarya'nın efsanesi Alex de Souza'yı idolü olarak gördüğünü söyleyen İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de Brezilyalı efsaneden sonra bir ilki başardı. Alex'ten sonra sarı lacivertlilerde hem gol hem asist açısından çift haneye ulaşan ilk orta saha İrfan oldu.

8 YIL ÖNCE 'İDOLÜM ALEX' DEMİŞTİ

2016 yılında Gençlerbirliği'nde forma giydiği dönemde, "Stilini beğendiğim futbolcu Alex. Mustafa Kaplan hocam bana hep onu izletti. Hayranlıkla izleyerek bir şeyler öğrendim" diyen İrfan, 7 Ocak 2019 tarihinde Başakşehir formasıyla oynarken TRT'ye verdiği röportajda ise "Büyürken çok kaliteli isimlerle büyüdük. Alex bunlardan birisi. Alex de Souza'yı Fenerbahçe forması altındayken çok beğeniyorduk. Ben de onun gibi bir futbolcu olmak isterim. Onun videolarıyla büyüdüm. İdolüm Alex de Souza diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

20 MİLYON EUROLUK TEKLİF VAR

EURO 2024'te boy gösterecek olan İrfan Can, Avrupa medyasında ise transfer gündeminden düşmüyor. Sevilla'nın 20 milyon euroluk teklifi ayyuka çıktıktan sonra Newcastle ve Lazio'nun da resmi temasta bulunduğu ifade edildi. Son olarak İtalyan basınında Lazio'nun Avrupa Şampiyonası başlamadan Fenerbahçe'ye ciddi bir teklif yapacağı yazıldı. 7 milyon euro + bonuslar şeklinde 2021 yılında Başakşehir'den Sarı-Lacivertliler'e gelen ve "Hayalim buradan Avrupa'ya gitmek" diyen İrfan Can Kahveci, bu hedefini yaz ayında gerçekleştirmek üzere...