Alexia Carutasu: Fenerbahçe Opet'i durduracak takım biziz

Vakıfbank'ın yıldızı Alexia Carutasu, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet'e karşı oynayacakları maç öncesi Sporx'ten Hakan Celep ve 4Bir4Bir'den Hakan Eyüpoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Carutasu, "Fenerbahçe güçlenmeye devam ediyor, kimse onları durduramıyor. Ama bence bu noktada onları durduracak takım biziz. " ifadelerini kullandı.

- ROMANYA'DAN İSTANBUL'A SENİ VAKIFBANK GETİRMİŞTİ. ŞU ANDA A TAKIM'DA OYNUYORSUN. BUNU HAYAL ETMİŞ MİYDİN?



"VakıfBank benimle ilgilendiğinde gerçekten çok mutlu oldum. Burada, dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte olduğum için çok mutluyum. Ve onlarla birlikte çalışmak gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Bu yüzden burada olmaktan gerçekten mutluyum ve bunun için minnettarım. Her geçen gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım çok iyiler ve bana her zaman yardım ediyorlar. Benim ise bunun için çalışmaya devam etmem ve dünyanın en iyi oyuncularından biri olmam gerekiyor. Burası da olabilmem için bir şans."

"FENERBAHÇE MAÇLARI ZOR OLACAK"

- ALE ŞU ANA KADAR PERFORMANSINI NASIL DEĞERLENDİRİRSİN. MEMNUN MUSUN?



"Evet memnunum. Bence takımımızın performansı sürekli daha iyiye gidiyor. Benim için de aynı şekilde, giderek daha iyileşiyor. Şu anda Fenerbahçe ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçı yaklaşıyor, bizim için zorlu olacak. Sadece zor maçlarımız var artık. Kolay maç kalmadı. Bu nedenle her gün çalışıyoruz, her gün burada salondayız. Video analizi yapıyoruz ve sahada en iyisini yapabilmek için gerekli ne varsa çalışıyoruz. Bizim bunu başarabilecek kadar güçlü olduğumuzu biliyorum. Takımıma gerçekten güveniyorum. Bakalım göreceğiz, oynamak ve diğer takımları yenmek için sabırsızlanıyorum"