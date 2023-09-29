Alexis Beka Beka'dan intihara teşebbüs!

Fransa'da polisin viyadükte intihar edeceğini söyleyen Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından OGC Nice'te forma giyen Alexis Beka Beka'yı iknaya çalıştığı bildirildi.
France Bleu'nün haberine göre 22 yaşındaki futbolcu, Nice'teki A8 Otoyolu'nda bulunan Magnan Viyadüğü'ne gelerek intihar edeceğini söyledi.
Viyadüğün giriş çıkışını trafiğe kapatan polisin Beka Beka'yı ikna çalışmaları sürüyor.
BASIN TOPLANTISI İPTAL
Öte yandan Nice'ın bugün (cuma) günü düzenlemeyi planladığı basın toplantısını iptal ettiği kaydedildi.