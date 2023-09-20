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Spor

Alexis Mac Allister: Klopp ile harika bir ilişkimiz var

Liverpool'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alexis Mac Allister, teknik direktör Jürgen Klopp ile harika bir ilişkileri olduğunu söyledi.

20 Eylül 2023 Çarşamba 18:08 - Güncelleme:
Alexis Mac Allister: Klopp ile harika bir ilişkimiz var
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Liverpool'un orta saha oyuncularından Alexis Mac Allister, teknik direktör Jürgen Klopp'la ilişkisine dair açıklamalarda bulundu.

Takıma bu yaz katılan Arjantinli orta saha oyuncusu, "Tabii ki ilişkimize 10 puan vereceğim. Kısa süre önce geldim ama her şey mükemmel gidiyor. Ama birçok arkadaşım benimle dalga geçiyor ve Klopp'un benim babam olduğunu söylüyor" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Mac Allister, "Onunla ilişkimiz ideal. Her zaman oyunculara yakın olmaya çalışan çok karizmatik bir insan. MAçları sırasında görebileceğiniz çılgın anlar var. O anlarda gülmemek zor. Onunla çalışma fırsatı yakalamak benim için büyük bir zevk" diye sürdürdü.

24 yaşındaki oyuncu son olarak, "Klopp'la ilişkimiz harika, o çok saygı duyduğum bir insan ve umarım aynı ruhla devam eder ve ben de ondan bir şeyler öğrenmeye devam edebilirim" diye konuştu.

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