Alexis Mac Allister'den Lionel Messi'ye övgü dolu sözler

Brighton'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, Dünya Kupası şampiyonluğunda önemli katkısı olan Lionel Messi hakkında konuştu.

"40 YAŞINDA DA EN İYİSİ OLACAK"

Lionel Messi'nin 40-45 yaşında da tarihin en iyisi olarak anılacağından emin olduğunu söyleyen Mac Allister, "Leo, çok profesyonel. Oynamaya devam etmesi için tüm imkanlara sahip. Bu fiziksel bir olay değil, Leo mental olarak çok güçlü bir oyuncu. Gelecek Dünya Kupası'nda da onu sahada görmek istiyoruz ve o da bunu biliyor. Umarım milli takımda oynamaya devam eder." dedi.

"MESSİ'NİN ALVAREZ'E YAPTIĞI ASİSTE İNANAMADIM"

Lionel Messi'nin Dünya Kupası yarı finalinde yaptığı asiste değinen Mac Allister, "Hırvatistan maçında Messi'nin Alvarez'e yaptığı asiste inanamadım. Sahip olduğu çeviklik inanılmaz." sözlerini sarf etti.