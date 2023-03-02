İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2023 Perşembe / 10 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8933
  • EURO
    20,0347
  • ALTIN
    1115.65
  • BIST100
    5261.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alexis Mac Allister'den Lionel Messi'ye övgü dolu sözler
Spor

Alexis Mac Allister'den Lionel Messi'ye övgü dolu sözler

Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Alexis Mac Allister, Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

2 Mart 2023 Perşembe 18:01 - Güncelleme:
Alexis Mac Allister'den Lionel Messi'ye övgü dolu sözler
ABONE OL

Brighton'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, Dünya Kupası şampiyonluğunda önemli katkısı olan Lionel Messi hakkında konuştu.

"40 YAŞINDA DA EN İYİSİ OLACAK"

Lionel Messi'nin 40-45 yaşında da tarihin en iyisi olarak anılacağından emin olduğunu söyleyen Mac Allister, "Leo, çok profesyonel. Oynamaya devam etmesi için tüm imkanlara sahip. Bu fiziksel bir olay değil, Leo mental olarak çok güçlü bir oyuncu. Gelecek Dünya Kupası'nda da onu sahada görmek istiyoruz ve o da bunu biliyor. Umarım milli takımda oynamaya devam eder." dedi.

"MESSİ'NİN ALVAREZ'E YAPTIĞI ASİSTE İNANAMADIM"

Lionel Messi'nin Dünya Kupası yarı finalinde yaptığı asiste değinen Mac Allister, "Hırvatistan maçında Messi'nin Alvarez'e yaptığı asiste inanamadım. Sahip olduğu çeviklik inanılmaz." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.