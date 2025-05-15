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Spor

Alexis Saelemaekers, Milan'a geri dönüyor!

Sezonu İtalyan ekibi Roma'da kiralık olarak geçiren Alexis Saelemaekers Milan geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak takımdaki geleceği Milan'ın yeni teknik direktörüne bağlı olacak.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
Alexis Saelemaekers, Milan'a geri dönüyor!
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Sezonu Roma'da kiralık geçiren Alexis Saelemaekers, Milan'a dönüşe hazırlanıyor. Ancak Belçikalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağı, Milan'ın yeni teknik direktörünün planlarına bağlı.

Nicolo Schira'nın haberine göre, oyuncuya Avrupa'dan birçok kulüp talip olmuş durumda. 2020'de Anderlecht'ten kiralık gelen ve ardından 7 milyon avroya bonservisi alınan Saelemaekers, Bologna'da da başarılı bir kiralık dönem geçirmişti.

25 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 17 milyon avro. Kanatlarda dinamizmiyle dikkat çeken oyuncunun kaderi, Milan'ın yaz planlamasında belirleyici olacak.

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