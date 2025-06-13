Alexis Sanchez'in Udinese defteri her an kapanabilir

İtalyan gazeteci Nicolò Schira'nın iddiasına göre, Udinese'nin tecrübeli kanat oyuncusu Alexis Sanchez'in takımdan ayrılığı an meselesi. 36 yaşındaki Şilili yıldızın, kulübün teknik direktörü Kosta Runjaić ile ciddi problemler yaşadığı ve bu durumun ipleri kopma noktasına getirdiği belirtiliyor.

Ağustos 2024'te serbest oyuncu olarak Udinese'ye katılan Sanchez, 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşmeye sahip. Ancak beklentileri karşılayamayan yıldız futbolcu, 2024-2025 sezonunda çıktığı 14 maçta sadece 479 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

Kulüpteki bu gergin ortam ve düşük performans, Sanchez'in kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği iddialarını güçlendirdi. Deneyimli oyuncunun yaz transfer döneminde Udinese'den resmen ayrılması bekleniyor.