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Spor

Alex'ten Emre Belözoğlu mesajı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, bu akşam sarı lacivertli formayla son kez sahaya çıkacak olan Emre Belözoğlu'yla ilgili bir mesaj yayımladı...

25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:41 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:41
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Fenerbahçe'nin bu akşam Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç ile profesyonel futbolculuk yaşantısına son verecek olan Emre Belözoğlu'na, eski takım arkadaşı Alex de Souza'dan mesaj var...

"Seninle aynı soyunma odasını paylaşmak, bir çok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti." diyen Alex'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bu anları daha önce yaşadığım için, haliyle yarattığı duygu karmaşasını da biliyorum. Profesyonel Futbolculuk hayatının son dakikalarının tadını çıkarmanı ve en iyi anılarını ömür boyu saklamanı dilerim. Pazartesi gününden itibaren alacağın tüm görevlerde başarılar dilerim. Seninle aynı soyunma odasını paylaşmak, bir çok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti. Bol Şans Emre!"

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