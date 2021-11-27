Alfons Groenendijk: Bünyamin Balcı maçı koparan adam oldu

27 Kasım 2021 Cumartesi 17:19 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:19

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, rahat bir galibiyetle haftayı üç puanla kapattıklarını söyledi.

Groenendijk, Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü skordan ve takımın performansından memnun olduğunu vurguladı.

Çok çalışmanın karşılığını sonunda aldıklarını ifade eden Groenendijk, Alanyaspor galibiyetinin kendilerini ligde daha iyi sonuçlara taşıyacağını dile getirdi.

Groenendijk, daha istekli ve başarıya odaklanarak önlerindeki maçlara bakacaklarını belirterek, "Bizim için çok iyi maç oldu. Haftayı üç puanla kapatıyoruz. Bu kadar rahat bir galibiyet, 3-0'lık skoru beklemiyorduk. Bu derbi maça çok iyi hazırlandık. İstediğimi üç puanı aldık." dedi.

"BÜNYAMİN BUGÜNKÜ MAÇI KOPARDI"

Geçen hafta eleştirilen Bünyamin Balcı konusuna da açıklık getiren Groenendijk, "Bünyamin geçen hafta çok kritik hata yaptı ve birçok eleştirinin odağında yer aldı. Bugün maça katkılarıyla belki de maçı koparan adam haline geldi. Bir haftada bu değişim önemli. Bunlar bizim ve Türk futbolunun geleceğidir. Onlara sahip çıkmalıyız. Bir hatada bu kadar eleştirmek yerine onlara destek çıkmalıyız" diye konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ 3 PUANI ALDIK"

Maçın kendileri açısından çok güzel geçtiğine dikkat çeken Alfons Groenendijk, Antalyaspor olarak çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Groenendijk, Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, "Daha istekli, arzulu, başarıya aç şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Umarım çok çalışmamızın karşılığını almaya devam ederiz. Bunun derbi maç olduğunu biliyorduk. Zorlu bir maç bekliyorduk. Biz de iyi hazırlandık. Biz istediğimiz 3 puanı aldık. Oyuncularım toplu oyunu çok sevdi ve bunu skor üretkenliğine dönüştürdü. Hatay'dan sonra bu derbi maça iyi hazırlandık Motive ve istekli başladık, son dakikaya kadar. Bugün düşük tempoda oynasak da 3-0 gibi bir galibiyet aldık" dedi.