Alfons Groenendijk'ten Luiz Adriano'ya tepki: Oynatacak oyuncumuz kalmadı

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası konuştu.

"ORTA YAPTIRMAYIN DİYORUZ AMA..."

Mücadeleyi değerlendiren Groenendij "Galatasaray maçının zor geçeceğini söylemiştik. İlk yarıda direğe takıldık. Kalecimiz Helton harikalar yarattı. İlk yarı galibiyeti Antalyaspor kaçırdı. İkinci yarıya seyirci baskısıyla çıkacaklarını biliyorduk. Oyuncularımızı uyardık ama ortaya bir mücadele koymak gerekiyor. Kenar ortalarından gol yememek lazım. Basit olarak söylersek, orta yaptırmamalıyız. Bunu oyunculara söylüyoruz ama ortalara izin veriyoruz, sonrasında golü yiyoruz. 1-0'dan sonra iyi reaksiyon verdik ve maça döndük. İyi hissiyatlara kapılmışken, yenmemesi gereken bir gol yedik, kendi kalemize attık. Taktiksel olarak iyiydik. Zorlandık ama maçı bir yere kadar tuttuk. Fakat başaramadık." dedi.

KIRMIZI KART TEPKİSİ; "FORVET KALMADI"

Geçen hafta kırmızı kart gören Fernando Martins ile bu hafta kırmızı kart gören Luiz Adriano'ya tepki gösteren Groenendij, "Bu kadar tecrübeli oyuncularımız var, bu kadar basit kırmızı kartlar yakışmıyor. Zaten sakatlık sorunumuz var, kırmızı kartlar da işi daha zorlaştırıyor. Bu kadar tecrübeli oyunculara 'Kırmızı kart görme' demek bana mantıklı gelmiyor. Haftaya forvette oynatacak oyuncumuz kalmadı." açıklamasını yaptı.

"ÜMRANİYESPOR MAÇINI KAZANMALIYIZ"

Ümraniyespor maçı için konuşan Groenendij "Haftaya kazanmamız gereken bir Ümraniyespor maçı var. Bir şekilde kazanmalıyız. Buradan olumlu şeylerle dönüyoruz. Yeni transferlerin katkısında da memnunum. Bunu sonuca çevirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.