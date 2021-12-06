Ali Akman büyük hayalini açıkladı! ''Harika olurdu''

Star.com.tr 6 Aralık 2021 Pazartesi 08:46 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 08:46

Ali Akman Hollanda'da verdiği röportajda hedefinin ligde 15 gol atmak olduğunu söylemişti. Yeni açıklamalarda bulunan genç yıldız adayı şimdiden 5 gol atmayı başardı. Ali Akman gol atamadığı formsuz dönemi için "Futbolda işler böyle yürüyor. Her zaman üst düzey performans gösteremezsiniz. O anlarda olabildiğince çabuk kendinle savaşmalısın ve ben bunu yaptım. Antrenmanlarda çok çalışarak. Antrenörün bana bir şans daha vereceğini biliyordum." dedi.

ALİ AKMAN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Hollanda'da konuşan Ali Akman özel açıklamalarda bulundu. Ailesiyle yakın bir ilişkide olduğunu belirten genç yıldız hayalinin kuzenleriyle birlikte aynı takımdan oynamak olduğunu söyledi. Amcası Ayhan Akman'ın çocukları Galatasaray'da futbol oynuyor. Biri profesyonel bir sözleşme aldı ve diğeri gençlik akademisinde. Ali, "Bir gün üçümüzün aynı takımda olması harika olurdu. Ama önce NEC'de gerçekten başarılı olmak istiyorum. Daha birçok hedefe." diye konuştu.

ALİ AKMAN 5 GOLE ULAŞTI

19 yaşındaki genç yıldız adayı Ali Akman bu sezon Hollanda'da 14 lig maçına çıktı. Milli oyuncu 5 kez ağları sarsmayı başardı. Ali sezon başında Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak Nijmegen'e katılmıştı.