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Spor

Ali Akman fırtınası! Adana Demirspor 1-2 Bursaspor

TFF 1'inci Lig'in 18'nci haftasında Adana Demirspor ile Bursaspor Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta son sözü Bursaspor'un genç yıldız adayı Ali Akman 84'ncü dakikada söyleyerek takımına galibiyeti getirdi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 21:35 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 21:35
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TFF 1’inci Lig’in 18’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor’a 2-1 yenilerek 2’nci yarıya puansız başladı.

17’nci dakikada Kaan’ın ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Dibba, kaleci Ataberk ile karşı karşıya kaldı. Dibba’nın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 eşitlikile sona erdi.

48’inci dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Dibba’nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

52’nci dakikada Bursaspor’da Burak’ın pasında topla buluşan Onur çektiği şutla takımını öne geçirdi: 0-1.

59’uncu dakikada Adana Demirspor’da Yunus’un ara pasında topu alan Mehmet, mutlak pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

78’inci dakikada Adana Demirspor’da köşe vuruşunun ardından topu indiren Mehmet, pasını Hasan’a gönderdi. Hasan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-1.

80’inci dakikada ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Adana Demirspor’dan Dibba’nın vuruşunu kaleci Ataberk önledi.

84’üncü dakikada Bursaspor kontratağında ara pasla buluşan Ali, kaleci Zubas’ın üzerinden aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 2-1’lik galibiyetle Bursaspor 3 puanın sahibi oldu.

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