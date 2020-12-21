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Spor

Ali Akman gol krallığında Paixao'yu kovalıyor

Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, ligdeki gol sayısını 9'a yükselterek, sezona damga vurmaya devam ediyor. Genç kramponun krallıktaki rakibi ise 11 gol atan Altaylı Marco Paixao.

IHA21 Aralık 2020 Pazartesi 13:26 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:26
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TFF 1. Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda İstanbulspor’la 3-3 berabere kalan Bursaspor’da yüzler gülüyor. Yeşil-beyazlı takımın en büyük gol silahı Ali Akman ise bu haftayı da boş geçmedi. 18 yaşındaki futbolcu, takımının ilk golüne imza atarken, gol krallığı iddiasını da sürdürdü. Toplam gol sayısını 9’a yükselten Akman, Altay’ın tecrübeli futbolcusu 11 gollü Marco Paixao’yu takibe devam etti. Bursasporlu futbolcu, 9 golün yanı sıra 2 de asist yaptı.

Bu sezon sözleşmesi sona erecek Ali Akman, birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Bursaspor yönetimi ise 18 yaşındaki golcü oyuncu ile sözleşme uzatmanın formülünü arıyor.

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