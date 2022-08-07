Ali Akman, Göztepe'de

Göztepe, hücum oyuncusu Ali Akman'ı Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbola Bursaspor altyapısında başlayan 20 yaşındaki Ali Akman'ın daha sonra Eintracht Frankfurt ve NEC Nijmegen takımlarında mücadele ettiği belirtildi.

ALİ AKMAN KİMDİR?

Ali Akman, 18 Nisan 2002 tarihinde Bursa Yıldırım'da dünyaya geldi. Santrfor mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'de forma giymektedir. 20 yaşında olan genç oyuncu, eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğenidir.