İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2022 Pazar / 10 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9131
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1022.97
  • BIST100
    2750.49
Spor

Ali Akman, Göztepe'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Ali Akman'ı kadrosuna kattı.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 20:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Göztepe, hücum oyuncusu Ali Akman'ı Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbola Bursaspor altyapısında başlayan 20 yaşındaki Ali Akman'ın daha sonra Eintracht Frankfurt ve NEC Nijmegen takımlarında mücadele ettiği belirtildi.

ALİ AKMAN KİMDİR?

Ali Akman, 18 Nisan 2002 tarihinde Bursa Yıldırım'da dünyaya geldi. Santrfor mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'de forma giymektedir. 20 yaşında olan genç oyuncu, eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğenidir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.